Mercato Inter, il Torino fissa il prezzo per Gleison Bremer: la cifra

Mercato Inter: il Torino fissa il prezzo per Gleison Bremer.

Il difensore centrale brasiliano, anche in questa stagione, si sta dimostrando uno dei migliori nel reparto dell'intera Serie A ed è per questo che sui di lui tante big hanno messo gli occhi addosso. Tra queste anche l'Inter che avrebbe già preso contatti con l'agente per portarlo a Milano in vista della prossima stagione. Ma se i nerazzurri pensano di poter strappare il giocatore a prezzo di saldo, si sbagliano di grosso, perchè il presidente Urbano Cairo ha in mente una cifra molto elevata per lasciar partire il proprio gioiello.

Infatti, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato, Fabrizio Romano, in diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, il Torino non lascerà andare il difensore brasiliano classe 1997 per una cifra inferiore ai 30 o 40 milioni di euro. Trattare per meno, sempre secondo il giornalista, diventa difficile, ma la cifra fatta è molto elevata per le disponibilità nerazzurre e per la situazione contrattuale del giocatore che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno del 2023.

Vedremo quale sarà la strategia della dirigenza dell'Inter o se, invece, Beppe Marotta e Piero Ausilio cambieranno obiettivo andando su giocatori molto più economici. Quel che è certo è che Bremer è il primo obiettivo per la retroguardia nerazzurra, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Stefan de Vrij che ha alcuni interessi in Premier League e su cui l'Inter farebbe una plusvalenza piena, dal momento che il difensore olandese venne prelevato dalla Lazio a parametro zero. Insomma, una situazione in divenire e da seguire con attenzione, perchè Bremer è pronto al grande salto in carriera e l'Inter, dal canto suo, è pronta a farglielo fare. Torino permettendo.