Mercato Inter - Il Siviglia pensa a Joao Mario per sostituire Banega

Dopo aver archiviato la campagna europea, l'Inter è tornata ad occuparsi del mercato in vista della prossima stagione. Oltre ai possibili colpi in entrata, la dirigenza meneghina è al lavoro per piazzare gli esuberi ancora sotto contratto, e tra questi c'è anche Joao Mario, che ha concluso il suo periodo di prestito alla Lokomotiv Mosca.

Secondo quanto riportato da SportItalia, il centrocampista portoghese sarebbe finito nel mirino proprio del Siviglia, che è alla ricerca di un sostituto di Banega, il quale ieri sera ha giocato la sua ultima partita con il club spagnolo. Al momento si tratta solo di sondaggi ma la situazione legata all'ex Sporting Lisbona è in continua evoluzione.

Il profilo di Joao Mario comunque sembra interessare non solo il Siviglia; su di lui infatti ci sarebbe anche il Valencia, e anche alcuni club tedeschi avrebbero sondato la pista.