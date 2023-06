Mercato Inter, il silenzio di Brozovic riscuote applausi a scena aperta

di Redazione, pubblicato il: 27/06/2023

(Mercato Inter) Da ieri sera rimbalza la notizia che Inter e Al Nassr hanno trovato l’accordo per la cessione di Marcelo Brozovic per un conguaglio di circa 23 milioni. Quello che manca ancora è l’ok del giocatore croato. Nonostante le pressioni continua a restare in un silenzio che inizia a riscuotere apprezzamenti convinti. Uno dei primi arriva da Enzo Bucchioni su Sportitalia.

“Io faccio tanti applausi a Brozovic che ancora a 30 anni ha l’idea di giocare in un calcio vero, di fare il suo lavoro al livello che gli appartiene e non in Arabia Saudita.” Ad avviso del giornalista toscano Brozovic sta aspettando il Barcellona, 10 o 20 milioni a suo giudizio non spostano la volontà del giocatore che sta dando un esempio a molti.