Mercato Inter: il secondo colpo può arrivare dall'estero, chiusura vicina

L'Inter punta decisamente su Lazaro ormai da diversi giorni. La trattativa sembra essere vicina al gong finale anche perchè Conte ha dato l'ok all'arrivo del laterale austriaco. L'offerta degli uomini mercato nerazzurri non ha ancora soddisfatto le richieste dell'Herta Berlino ma le distanze non sembrano impossibili da chiudere. Ne ha parlato oggi Alessandro Sugoni a Sky Sport.

"In settimana l'Inter conta di avvicinarsi a Lazaro, c'è ancora una forbice di 5 milioni tra l'offerta dell'Inter e la richiesta dell'Herta Berlino. L'Inter ha individuato in lui l'uomo per la fascia destra e c'è da fare questo piccolo sforzo"