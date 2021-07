Mercato Inter, il Saint Etienne punta ad un centrocampista nerazzurro

Secondo quanto riportato da parte di Foot365, il Saint Etienne starebbe cercando di rinforzare il proprio centrocampo in questa sessione di calciomercato, per questo, la squadra francese, sembra aver puntato un giocatore dell'Inter.

Infatti, pare che Lucien Agoumè interessi molto ai biancoverdi, ma l'operazione può andare in porto soltanto ad una condizione, ovvero il prestito secco, dal momento che anche i francesi non attraversano una situazione economica florida.

Dal canto suo l'Inter deve fare le proprie valutazione sul ragazzo, visto che potrebbe puntarci e tenerlo in rosa in modo da renderlo il vice-Brozovic per la prossima stagione, ma i discorsi sono in divenire.