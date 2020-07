Mercato Inter, il rinnovo di Alaba con il Bayern Monaco naufraga

Clima piuttosto teso in casa Bayern Monaco per quanto concerne il rinnovo del contratto di David Alaba. L'austriaco è legato ai tedeschi fino a giugno 2021 e non sembra affatto intenzionato a prorogare ulteriormente tale scadenza.

In Germania inoltre, Sport Bild riferisce di una cena tra Pini Zahavi (agente di Alaba), George Alaba (padre del giocatore), Karl-Heinz Rummenigge (CEO bavarese) e Hasan Salihamidzic (DS del club tedesco) andata in scena qualche settimana e sfociata in alcuni momenti di tensione.

Il tutto, sarebbe partito per via di una richiesta di contratto da parte di Zahavi pari a 20 milioni di euro annui per il suo assistito. Una cifra giudicata sproporzionata dai vertici del Bayern Monaco che sembrano dunque disposti a trattare la cessione di Alaba.