Mercato Inter, il rinforzo potrebbe arrivare dal Barça: Marotta fiuta il colpo

Mercato Inter, in questa sessione invernale i nerazzurri potrebbero intervenire anche in centrocampo ma tutto dipenderà dalle eventuali cessioni. Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero già al lavoro.

Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, i nerazzurri sarebbero in corsa per Riqui Puig, talento classe 1999 destinato a lasciare il Barcellona. Il giovane centrocampista spagnolo sarebbe scontento dello scarso utilizzo e starebbe pensando alla cessione già a gennaio per giocare con più continuità. Oltre ai nerazzurri, riporta il giornale, sulle sue tracce ci sarebbero anche Juventus, Milan, Napoli e Arsenal. Da sottolineare anche l’interesse di diverse club dogo Liga tra cui Betis, Getafe, Granada, Celta Vigo.

Puig è una mezzala che potrebbe fare molto comoda a Simone Inzaghi, specialmente in caso di addii di Stefano Sensi o Matias Vecino. Centrocampista veloce e tecnico molto abile in fase offensiva e letale in contropiede. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e potrebbe rivelarsi una vera e propria occasione di mercato, in quanto il Barcellona potrebbe anche accontentarsi di venderlo a prezzo di saldo oppure di aprire ad un trasferimento in prestito. L’Inter lo segue da tempo e sarebbe in attesa di ulteriori sviluppi. Prima di acquistare qualcuno, però, bisognerà necessariamente cedere. I possibili partenti sono sempre gli stessi, ovvero Stefano Sensi e Matias Vecino. L’ex Sassuolo è nel mirino della Sampdoria e non è da escludere un possibile inserimento di Thorsby nella trattativa (clicca qui per leggere l’articolo); mentre l’uruguaiano (in scadenza di contratto a fine stagione) piace molto alla Lazio di Maurizio Sarri.