Mercato Inter: il Real Madrid vuole Bastoni. Pronto il maxi assegno

Mercato Inter: il Real Madrid è pronto a fare follie per Alessandro Bastoni.

Secondo quanto raccontato da Cittaceleste, sito del circuito della Gazzetta dello Sport, il difensore sarebbe finito nel mirino di Florentino Perez che, dopo aver perso in una sola 'sessione di trattative' Raphael Varne e Sergio Ramos, vuole potenziare il reparto difensivo dei Blancos. La squadra di Carlo Ancelotti, avversaria in Champions League proprio dei nerazzurri, mostra infatti un'applicazione molto superficiale della fase difensiva dove sia David Alaba che Eder Militao hanno spesso evidenziato delle carenze. Il presidente spagnolo sarebbe dunque disposto a versare 60 milioni di euro per regalare un rinforzo di lusso al proprio allenatore.

Bastoni, però, è stato blindato non solo dall'Inter nella scorsa estate, in questo articolo potrete leggere tutti i dettagli del rinnovo, ma anche da Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro lo ritiene fondamentale nel suo scacchiere tattico così come lo è Milan Skriniar. Anche lo slovacco dovrebbe procedere con il rinnovo perché le minacce dalla Premier League sono sempre alla finestra.

Il Real Madrid - dicevamo - monitora con la massima attenzione Bastoni che, grazie al lavoro di Antonio Conte, è esploso attirando l'interesse, per il modo in cui esce palla al piede, anche dell'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. Il destino dei calciatori più talentuosi e rappresentativi dell'Inter dipenderà anche dal destino della società. Se gli Zhang non dovessero rientrare ancora con i conti, è facile che si possano inscenare altre cessioni simili a quelle hanno portato gli addii di Romelu Lukaku ed Achraf Hakimi.

Il discorso cambierebbe (ovviamente) se la società dovesse esser ceduta ad un gruppo con una maggior capacità di spesa.