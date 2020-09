Mercato Inter, il PSG tenta il doppio colpo: nel mirino Skriniar e Nainggolan

I nerazzurri sono al lavoro sul fronte uscite per cercare di sfoltire la rosa e piazzare gli esuberi. Sulla lista dei partenti ci sarebbero diversi giocatori, tra cui Joao Mario, Matias Vecino, Kwadwo Asamoah e Antonio Candreva; attenzione anche a Ivan Perisic e Radja Nainggolan. Di fronte ad un’offerta adeguata potrebbero essere ceduti anche Milan Skriniar e Marcelo Brozovic.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Paris Saint-Germain potrebbe ‘aiutare’ in nerazzurri a sbloccare il mercato in entrata. Il club parigino, avrebbe intenzione di tentare il doppio colpo in casa nerazzurra acquistando sia Milan Skriniar che Radja Nainggolan. Leonardo avrebbe già fatto un primo sondaggio ed entro la fine del mercato potrebbe affondare il colpo decisivo.

La trattativa potrebbe essere favorita dagli ottimi rapporti tra i due club dopo la conclusione dell’affare Icardi. Questa eventuale doppia cessione potrebbe permettere ai nerazzurri di tentare l’assalto a N’Golo Kante del Chelsea. Il francese ha una valutazione di circa 50/60 milioni di euro e sarebbe il nome in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte.