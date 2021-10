Mercato Inter: il Psg punta Barella. L'offerta: 65 milioni e Wijnaldum

Mercato Inter: il Paris Saint Germain punta deciso a Nicolò Barella. I francesi sono pronti a presentare un'offerta faraonica comprensiva di Georgino Wijnaldum.

La società parigina vorrebbe davvero portare il centrocampista nerazzurro a Parigi per poter rinforzare la propria metà campo e rendere la rosa ancora più competitiva. Come si sa oramai da settimane, Barella sta trattando il rinnovo con l’Inter che rimane la sua priorità – leggi qui le ultime sulla trattativa -, ma Leonardo non si arrenderà e farà di tutto per acquistare il nerazzurro provando ad avanzare un’offerta allettante negli uffici di viale della Liberazione.

Secondo quanto è stato riportato dal quotidiano sportivo spagnolo Don Balon, il Paris Saint Germain proporrà all’Inter una parte di denaro pari a 65 milioni di euro, più l’aggiunta di un calciatore che sarebbe stato identificato in Georgino Wijnaldum. Quest'ultimo, nei giorni scorsi, si è molto lamentato per il poco impiego avuto fino a questo momento dopo essere arrivato a parametro zero dal Liverpool e dopo essere stato uno dei fiori all'occhiello della campagna acquisti faraonica da parte della squadra parigina.

Vedremo se davvero ci sarà un’offerta oppure se si tratta soltanto di schermaglie di mercato. Quello che è certo è che l’Inter non si priverà molto facilmente di Barella che, nell’immaginario dei dirigenti e dei tifosi, è una delle anime della squadra del presente e, soprattutto, del futuro. In questo senso devono essere intese le trattative per il rinnovo che non coinvolge soltanto lui, ma anche giocatori come Brozovic – leggi qui le ultime -, Skriniar e Lautaro. Proprio quest'ultimo, nella notte fra giovedì e venerdì, è andato nuovamente in rete con la maglia dell'Argentina: leggi qui il nostro approfondimento.