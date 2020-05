Mercato Inter, il Psg piomba sull’obiettivo nerazzurro:i dettagli

I nerazzurri sono sempre al lavoro per ingaggiare Dries Mertens a parametro zero per la prossima stagione. Il belga è in scadenza di contratto con il Napoli e non sembrerebbe intenzionato a rinnovare. Al momento ci sarebbe ancora una notevole distanza tra domanda e offerta e il giovatore starebbe valutando anche altre proposte. L’Inter avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore e avrebbe messo sul piatto un contratto biennale con opzione per un altra stagione da circa 6 milioni di euro annui. Sulle tracce dell’attaccante ci sarebbero diversi top club europei, tra cui: Chelsea, Atletico Madrid, Newcastle e Monaco.

Secondo quanto riportato dal portale belga Voetbalkrant.com, nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un sondaggio del Paris Saint-Germain. Il club parigino sarebbe alla ricerca di rinforzi in attacco in vista del probabile addio di Edison Cavani, in scadenza di contratto al prossimo giugno. Come riporta il sito belga, Leonardo sarebbe pronto a presentare un’offerta per il duttile attaccante di proprietà del Napoli, ma tutto dipenderà dal futuro di Edison Cavani.