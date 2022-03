Mercato Inter, il presidente Zhang ha preso la decisione su Perisic.

L'esterno croato, anche in questa stagione, si sta rivelando uno degli elementi di spicco della rosa di Simone Inzaghi, ma la sua situazione contrattuale vede il suo rapporto con l'Inter terminare il prossimo 30 giugno, ragion per cui, nel caso non si dovesse arrivare ad un rinnovo, ecco che il giocatore potrebbe andare via a parametro zero. Una situazione che la società nerazzurra vorrebbe evitare, tanto che da tempo si è messa in contatto con il ragazzo per provare a trovare una quadra.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, la situazione è molto complessa al momento, perchè dal canto suo l'Inter non vuole affatto rinunciare al grande apporto di Perisic, mentre, lato giocatore, si vuole strappare l'ultimo contratto importante della propria carriera. Ma dalle notizie che arrivano, il presidente Steven Zhang ha preso una decisione su di lui, visto che si spingerà ad un'offerta di 5 milioni annui, bonus compresi, per le prossime due stagioni e non ha intenzione di andare oltre.

Vedremo se Perisic sarà dello stesso avviso, ma ogni discussione è stata rimandata al termine della stagione, visto che per ora è bene concentrarsi esclusivamente sul campo da gioco e iniziare ad ottenere risultati migliori. La società, intanto, a gennaio, si è tutelata con l'ingaggio di uno dei migliori esterni sinistri del campionato come Robin Gosens, quindi non ha fretta. Bisognerà considerare se ed, eventualmente, a quanto Perisic ha intenzione di rinuniciare nel caso voglia rimanere ancora a Milano.