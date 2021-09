Mercato Inter - Il possibile colpo di gennaio ha la benedizione di Eto'o

La sessione estiva di mercato si è appena conclusa ma Giuseppe Marotta e Piero Ausilio continuano a lavorare sottotraccia in vista di gennaio e del 2022. Una questione importante in casa Inter è il dopo-Handanovic. Ne abbiamo già parlato in questo approfondimento.

In queste ultime ore rimbalza, con sempre maggiore insistenza, il nome di Andre Onana, portiere dell'Ajax. L'estremo difensore ha il contratto in scadenza nel 2022 e la dirigenza nerazzurra starebbe cercando di portarlo a Milano a parametro zero. A raccomandarlo, stando a quanto riportato da Sportmediaset, è l’ex attaccante nerazzurro Samuel Eto’o che lo ha esaminato nella sua scuola in Camerun.

Onana, 25 anni, è nel mirino di altri grandi club ma la sua intenzione sembra essere quella di provare un'esperienza in Italia. L'ultimo anno burrascoso in Olanda lo sta spingendo infatti verso l'addio. Lo scorso 5 febbraio, il calciatore è stato sospeso per un anno dalla UEFA dopo essere stato trovato positivo al furosemide, medicinale prescritto alla moglie. Squalifica ridotta a 9 mesi successivamente. Nelle ultime ore la conferma sul suo addio all'Ajax è arrivata direttamente dal ds olandese Marc Overmars. "Abbiamo cercato di rinnovare il contratto di Onana e ha detto no. Abbiamo cercato di cederlo e ha rifiutato. Non possiamo aspettarlo in eterno. Abbiamo preso due portieri e guardiamo avanti", parole che lo spingono sempre più lontano daI club olandese.