Mercato Inter, il portiere per il futuro lo sponsorizza Eto'o

MERCATO INTER - Il futuro della porta interista inizia pian piano a prendere forma. I pali nerazzurri attualmente sono difesi da Samir Handanovic, estremo difensore sloveno che ormai da anni veste la maglia da nerazzurra ma che lo scorso 14 luglio ha spento ben 37 candeline. Questo fa di lui una pedina da dover rimpiazzare nel breve periodo e nella maniera più efficace possibile.

E' così che entra in scena il nome di Andrè Onana, classe 1996 di proprietà dell'Ajax e che da gennaio sarà libero di accordarsi con chi riterrà più opportuno per un trasferimento a parametro zero. Un fattore che stuzzica non poco la dirigenza di Via della Liberazione che ha già avviato i contatti con l'agente del camerunense, Albert Botines (per intenderci, lo stesso con cui negli scorsi mesi si è parlato di Hector Bellerin).

A sponsorizzare Onana, ci sarebbe un altro camerunense "di lusso" piuttosto noto all'ambiente interista. Si tratta di Samuel Eto'o, ex n°9 proprietario di una scuola calcio nel proprio paese africano dove proprio Onana ha cominciato ad effettuare le sue prime parate all'età di 14 anni. Successivamente passa al vivaio del Barcellona dove inizia a formarsi professionalmente e dove si mette in mostra per poi approdare all'Ajax come sostituto di Jasper Cillessen.

Come riportato in precedenza anche dalla nostra redazione, il DS dei Lancieri Marc Overmars ha confermato che hanno tentato di prolungargli il contratto ma che al momento non ci sono riusciti. Insomma, per il futuro, l'Inter potrebbe avere il primo portiere africano della propria storia. Lo riferisce Sportmediaset.