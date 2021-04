Mercato Inter, il piano per arrivare a Teun Koopmeiners

L'interesse di alcune società italiane per il centrocampista dell'AZ Alkmaar, Teun Koopmeiners, comincia a farsi serio. Le squadre più interessate all'olandese sono Roma e Inter che, questa estate, si daranno battaglia per arrivare a lui.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Marotta e Ausilio considerano il profilo di Koopmeiners, ideale per il tipo di calcio di Antonio Conte, pertanto è lui l'obiettivo numero uno per il centrocampo della prossima stagione.

Proprio per questo l'Inter ha un piano: cedere alcune pedine in mezzo. Infatti, ci sono dei giocatori considerati sacrificabili come Vecino o Vidal, che potrebbero far arrivare la cifra per il centrocampista olandese.