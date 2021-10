Mercato Inter: il piano di Marotta per il colpo in attacco a gennaio

Mercato Inter: l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avrebbe un piano per il colpo in attacco già a gennaio.

L’attacco della rosa di Simone Inzaghi ha bisogno - dato di fatto - di una valida alternativa che possa garantire una buona dose di gol e permettere a Edin Dzeko di rifiatare. Per questo iniziano a circolare i primi nomi che interessano e che sono stati cerchiati in rosso in viale della Liberazione, cercando di rientrare in certi parametri, vista la politica di risparmio di cartellini ed ingaggi che ha imposto il presidente Steven Zhang.

Come anticipato in esclusiva da InterDipendenza lo scorso 7 ottobre (qui trovate l'articolo integrale), come riportato anche da Tuttosport nei giorni seguenti, un nome buono per gennaio potrebbe essere quello di Andrea Belotti del Torino. Il Gallo, come confermato anche qualche giorno fa dal presidente Urbano Cairo, non rinnoverà il proprio contratto che scadrà il 30 giungo del 2022. Per questo potrebbe essere acquistato a prezzo di saldo durante la sessione invernale. Altro nome che interessa davvero molto è quello dell’attaccante del Real Madrid, Luka Jovic, che non ha lasciato il segno in Spagna – leggi qui le ultime sull’interesse per l’attaccante serbo.

Attenzione, però, anche agli altri ruoli con il centrocampo che avrebbe bisogno di qualche innesto. Anche in questo caso tanti sono i nomi da tenere in considerazione da Nahitan Nandez del Cagliari a Van de Beek del Manchester United fino a Gonzalo Villar della Roma (clicca qui per sapere le ultime). Insomma, qualcosa, seppur sia ancora presto, si muove. Vedremo cosa si riuscirà a concretizzare ed a regalare a Simone Inzaghi.