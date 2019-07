Mercato Inter, il Parma fa sul serio: 13-15 milioni per l'attaccante

Il futuro di Yann Karamoh potrebbe essere in Italia. Dopo l'esperienza francese nel Bordeaux, il giovane attaccante nerazzurro è tornato a Milano, ma con molta probabilità, lascerà l'Inter nel mercato estivo. L'obiettivo è quello di farlo crescere, trovando una squadra che possa dare spazio a Karamoh.

E' il Parma a fare sul serio per l'attaccante francese. Secondo quanto riportato da TMW, il club emiliano sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta tra i 13 e i 15 milioni per Karamoh.

L'Inter dovrebbe avere una prelazione per il riacquisto del giocatore tra un anno. A Parma, Karamoh potrebbe avere più spazio per mostrare le sue qualità, apprezzate nel primo anno di Inter, e crescere in un ambiente con meno pressioni.