di Diego De Cicco, pubblicato il: 27/04/2023

Mercato Inter, i lavori per la prossima stagione proseguono sottotraccia, ma qualcosa trapela. Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, tra i massimi esperti di calciomercato, i nerazzurri starebbero davvero seguendo Tajon Buchanan esterno destro del Bruges.

Per Di Marzio la dirigenza nerazzurra starebbe seguendo da tempo il calciatore e ci sarebbe realmente un interesse, seppur non sarebbe una trattativa in conclusione. Il giornalista conferma comunque le notizie che sono state rilanciate in Belgio dal quotidiano Het Laatse Nieuws.

Il giocatore è un esterno destro che può ricoprire tutte le posizioni della fascia. Potrebbe essere il sostituto ideale nel caso di partenza di Denzel Dumfries. L’eventuale destinazione italiana sarebbe graditissima.