Mercato Inter, il nome per la difesa potrebbe venire dalla Spagna

Tra i reparti da rinforzare questa estate, la difesa è sicuramente quello che potrebbe riservare più sorprese. Infatti, con gli addii quasi certi di Ranocchia e Kolarov, bisognerà trovare dei sostituti all'altezza.

Uno dei nomi preferiti, stando a quanto riporta Estadio Deportivo, sarebbe quello del centrale del Betis Siviglia, Mandi. Il giocatore è in scadenza questo giugno e andrebbe via a paramentro zero.

Ma la concorrenza non manca affatto: infatti, sul difensore, ci sarebbero anche il Lione ed il Liverpool di Jurgen Klopp che vorrebbe rimpolpare un reparto ridotto all'osso.