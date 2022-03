Mercato Inter, il nome nuovo per la difesa viene dalla Lazio

Mercato Inter, i nerazzurri sulle tracce di Acerbi.

Il difensore della Lazio, dopo essere stato uno dei leader in campo e dello spogliatoio biancoceleste, sembra aver rotto con l'ambiente, soprattutto con la curva laziale che non fa mistero della sua volontà di non volerlo più con i colori della squadra. Per questo, in estate, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il difensore potrebbe cambiare aria e trovare una soluzione diversa, forse l'ultima della sua carriera vista l'età avanzata, tanto che si sta iniziando a guardare intorno per capire il da farsi.

Tra le società interessate c'è anche l'Inter di Simone Inzaghi che, come accaduto per Joaquin Correa e Felipe Caicedo, vorrebbe avere con sè un altro suo pupillo, soprattutto se, come pare, in estate dovesse partire Stefan de Vrij con cui la società vorrebbe fare una plusvalenza intera. C'è, però, un ostacolo per arrivare al difensore, ovvero la valutazione fatta da Claudio Lotito: ancora, ovviamente, non si è parlato di cifre, ma è vero che il presidente biancoceleste è sempre stato restio a fare sconti per i suoi gioielli in vendita.

L'Inter cerca un difensore e la soluzione Acerbi, per costi ed affidabilità in campo, potrebbe essere quella ottimale per i nerazzurri, anche se quello del giocatore della Lazio non è l'unica soluzione. Infatti, i primi nomi nella lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio, sono quelli di Gleison Bremer del Torino e di Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach e vedremo quale sarà la decisione finale per rinforzare il reparto difensivo della prossima stagione, con Acerbi che entra prepotentemente in corsa.