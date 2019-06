Mercato Inter, il no nel 2012: ora potrebbe arrivare a Milano

Marotta e la dirigenza nerazzurra sono al lavoro per rinforzare la rosa dell'Inter per la stagione 2019/2020. Tanti i nomi che circolano intorno al club nerazzurro. Tra gli ultimi, uscito ieri sera durante la trasmissione 'Calciomercato - L'Originale' su Sky Sport, c'è quello di Valentino Lazaro dell'Hertha Berlino.

Gianluca Di Marzio ha riportato questa notizia di mercato. Oggi, nell'edizione delle 15:00 di Sky Sport 24, Fabrizio Romano ha fatto il punto. In diretta da Milano, ecco le sue parole: "Per Valentino Lazaro, l'Inter ha avviato un dialogo per trattare il giocatore dell'Hertha Berlino. Giocatore molto duttile, in grande crescita".

Un retroscena raccontato da Romano: nel giugno del 2012 l'Inter ha provato a prendere Lazaro. Dopo aver fatto vedere le strutture alla famiglia, la madre ha deciso di non portare Valentino a a Milano, ma di restare a Salisburgo per far crescere il figlio.