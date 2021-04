Mercato Inter, il Milan su D'Ambrosio ma i nerazzurri se lo tengono stretto

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo sulle fasce, possibilmente di un terzino, in grado di giocare sia a destra che a sinistra. Con l'imminente ritorno di Diogo Dalot al Manchester United, i rossoneri avrebbero individuato il profilo ideale in D'Ambrosio. Ma, stando a quanto riporta Calciomercato.com, i nerazzurri se lo vogliono tenere stretto.

Il jolly nerazzurro ha totalizzato in questa stagione 15 presenze, nelle quali ha messo a segno 3 reti​​​ decisive​​​​​​. Per via di alcuni problemi fisici e del Covid che lo ha colpito qualche settimana fa, ultimamente è un po' sparito dai radar. Ma ciò non vuol dire che Antonio Conte se ne voglia sbarazzare, molto spesso il tecnico nerazzurro ha ribadito: “C'è bisogno di tutti”. E sicuramente anche di D'Ambrosio.

Sebbene il classe 88' sia in scadenza di contratto con l'Inter al termine della stagione, il club nerazzurro ha un'opzione per rinnovare il contratto del laterale campano per un'ulteriore stagione e ha tutte le intenzioni di farlo.