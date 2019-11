Mercato Inter, il Manchester City segue una delle giovani stelle nerazzurre

Il Manchester City ha messo gli occhi su uno dei migliori giocatori delle giovanili dell'Inter. Lorenzo Pirola, impegnato con la nazionale Under 17 nel mondiale brasiliano, è seguito dagli scout del club inglese.

Notizia riportata dal giornalista della 'Gazzetta dello Sport' Nicolò Schira. Questo il suo tweet: "Il Manchester City è interessato a Lorenzo Pirola (2002). I Citizens hanno mandato un osservatore in Brasile a osservare lui in Italia-Paraguay durante la coppa del Mondo Under 17".

Il giovane difensore nerazzurro è tra i migliori in assoluto in Italia. Come Esposito e Gnonto, il suo nome è finito sul taccuino di uno dei club più importanti d'Europa, ma i nerazzurri non si priveranno certamente del giocatore.