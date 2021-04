Mercato Inter, il Liverpool scarica ufficialmente Wijnaldum

Il Liverpool ha deciso: non verrà rinnovato il contratto di Georginio Wijnaldum. Secondo il Liverpool Echo, il club inglese ha interrotto e bloccato la trattativa per il rinnovo del contratto del centrocampista olandese. Così il calciatore potrà svincolarsi a parametro zero una volta conclusa la stagione.

Con la certezza che i Reds non tratterranno il classe '90 e momentaneamente in vantaggio sulla concorrenza, l'Inter si trova ora in posizione favorevole per portare in nerazzurro Wijnaldum a partire dalla prossima stagione​​​​​.