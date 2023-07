(Mercato Inter) Il gioiellino nerazzurro finalmente in serie A

di Redazione, pubblicato il: 05/07/2023

(Mercato Inter) Dopo due stagioni in prestito in Olanda al Volendam Gaetano Oristanio avrà l’occasione di mettersi in luce in serie A. Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha confermato che ci sono tutte le condizioni per portare a termine il suo prestito al Cagliari. La neo promossa di Claudio Ranieri guarda con interesse a molti giovani. Il centrocampista classe 2000 avrebbe così un’ottima occasione per una preziosa esperienza con un allenatore che non ha paura di dare fiducia alle giovani leve.