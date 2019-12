Mercato Inter - Il giocatore stravede per Conte. Assist ai nerazzurri

Nemanja Matic continua ad essere sul taccuino di Marotta: il centrocampista serbo viene costantemente monitorato dalla dirigenza nerazzurra in vista della prossima finestra di mercato.



In una recente intervista rilasciata al noto portale Perform Group il calciatore elogia Conte, definendolo come uno stacanovista e anche come uno dei migliori tecnici in circolazione.



Non solo: Matic ha dichiarato inoltre di essere sempre stato affascinato dal calcio italiano. L'Inter sorride dopo le ultime parole del giocatore provenienti da oltremanica, con l'interesse del club targato Suning che non sembrerebbe essere tramontato.