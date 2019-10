Mercato Inter - Il giocatore gela i nerazzurri e ribadisce la sua volontà

Arturo Vidal scaccia le voci di mercato: il centrocampista cileno è concentrato solo sul Barça e punta a un obiettivo a stagione in corso.



Ecco quanto dichiarato al quotidiano catalano Sport:



"Io sono felice qui, sono venuto per vincere e aiutare la squadra, per avere un ruolo importante come è sempre successo nella mia carriera. Non penso a cambiare squadra a ogni finestra di mercato, poi se il club o l'allenatore mi dicono che devo andar via è un altro discorso, ma non ci siono questi problemi e credo di poter dare tanto a questa squadra. Io voglio vincere la Champions, sono in un club che ha bisogno di questo trofeo, ma che deve sempre pensare a vincere, anche il campionato e la Coppa del Re, so che non è facile ma abbiamo l'organico giusto e la voglia di vincere tutto. E' vero che la Champions è l'obiettivo che inseguo, che ho fisso in testa, sogno la finale di Istanbul e siamo pronti a raggiungerla, sappiamo che questo può essere il nostro anno".