Mercato Inter - Il giocatore è ai ferri corti col club, i nerazzurri osservano

Nemanja Matic sempre ai ferri corti col Manchester United: il centrocampista serbo non starebbe gradendo la situazione attuale a Old Trafford ed una sua cessione sembrerebbe ormai imminente.



Secondo quanto riferito dalla stampa serba, precisamente da "24Sata", Matic avrebbe chiesto esplicitamente la cessione in vista della prossima finestra di mercato. Il giocatore sarebbe ormai ai margini dello scacchiere tattico di Solskjaer, dopo che quest'ultimo ha preferito schierare in campo altri profili al posto dell'ex Benfica.



L'Inter continua a monitorare la situazione, data l'esigenza di rinforzare la mediana per la seconda metà di stagione. Marotta e Ausilio hanno annotato da tempo il nome del giocatore dei Red Devils e la momentanea situazione potrebbe addolcire l'accordo tra i due club.