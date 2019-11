Mercato Inter - Il giocatore chiede spazio, nerazzurri sempre alla finestra

Secondo quanto riportato da "Manchester Evening News" Nemanja Matic, centrocampista dello United, sarebbe ai ferri corti col club. Il giocatore chiede spazio per partecipare con la Serbia a Euro 2020.



L'Inter ha già annotato sul suo taccuino il nome del serbo, data l'esigenza di rinforzare il centrocampo in vista della seconda parte di stagione. Ole Solskjaer non starebbe considerando Matic all'interno del suo scacchiere tattico e il club targato Suning potrebbe sfruttare l'occasione.



Matic è in scadenza di contratto e qualora non dovesse trovare una squadra diventerebbe svincolato. l'Inter monitora la situazione visto anche il desiderio del giocatore di riprendersi il posto all'interno della Nazionale.