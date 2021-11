Mercato Inter, il futuro di Vlahovic: c'è l'offerta choc

Mercato Inter: Dusan Vlahovic potrebbe sfumare definitivamente.

Sì, perché secondo quanto riportato nella giornata di oggi da parte di Sky Sport, la Fiorentina sarebbe in trattative con l’Arsenal per il trasferimento, fin dalla finestra di mercato di gennaio, dell’attaccante serbo, per una cifra da capogiro del valore di 80 milioni di euro. La società Viola sarebbe molto ingolosita di questa proposta, tanto da essere propensa ad accettarla per poter monetizzare quanto più possibile e potersi concentrare sull’acquisto dell’attaccante che dovrà sostituirlo.

Dal canto di Vlahovic, però, la destinazione Arsenal non convince appieno. Il giocatore ex Partizan Belgrado, infatti, non vorrebbe accettare l’Arsenal, forse perché sa dell’interessamento di squadre che possano ambire ad obiettivi più importanti, o forse perché in possesso di un’offerta economica di livello maggiore che possa soddisfarlo maggiormente, dato che per lo stesso motivo ha riufiutato il rinnovo con la Fiorentina. E l’Inter? Di sicuro la società nerazzurra non potrà pareggiare questa offerta, pertanto, se le condizioni saranno queste, dovrà abbandonare la pista Vlahovic.

Proprio per questo, da viale della Liberazione, si hanno in mente anche delle alternative per il reparto avanzato. Il primo nome della lista, infatti, resta sempre quello dell’attaccante del Sassuolo, Gianluca Scamacca, per cui i buoni rapporti con Giovanni Carnevali, potrebbero portare ad una felice conclusione della trattativa – leggi qui le ultime sulla punta neroverde. In alternativa, c’è anche il nome, già cercato in estate, di Marcus Thuram che attrae molto i dirigenti nerazzurri, ma la cui trattativa non è andata a buon fine a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per due mesi – leggi qui le novità sull’attaccante francese.