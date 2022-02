Mercato Inter, il futuro di Scamacca e Frattesi: la rivelazione di Carnevali

Mercato Inter, Giovanni Carnevali parla di Scamacca e Frattesi.

Il dirigente del Sassuolo ha parlato al Messaggero dei suoi due gioiellini che in questa stagione stanno mostrando tutto il loro enorme valore e su cui ci sono gli occhi di tantissime squadre, sia in Italia che in Europa, pronte a parlare con la società neroverde per capire se c'è spazio di manovra per poterli acquistare durante la prossima sessione di mercato estiva. Tra le società interessate, come confermato anche qualche tempo fa dall'amministratore delegato Beppe Marotta, c'è anche l'Inter.

Carnevali ha ammesso apertamente gli interessi per i due calciatori e come tra le società che si sono informate per prime c'è anche l'Inter, anche se, di fatto, non c'è stata nessuna chiusura delle operazioni. Dal canto suo, il Sassuolo, vuole capire bene quale potrebbe essere il momento giusto per cederli, e se per Scamacca potrebbe già essere arrivato nel corso del prossimo mercato, non è detto che sia così per Frattesi per cui ci sono possibilità di permanenza, per un'altra stagione, in Emilia-Romagna.

Insomma, l'Inter continua il pressing per i due calciatori, ma non è sola, anzi, la concorrenza è parecchio agguerrita. Vedremo, in estate, se ci sarà una chiusura definitiva o se, da viale della Liberazione, ci saranno altri obbiettivi nel mirino da trattare. Quel che è certo, come testimoniano le ultime settimane, è che la rosa di Inzaghi necessita in maniera urgente di profili che possano avere una forte presenza in zona gol e che possano aumentare la precisione sotto porta.