Mercato Inter, il fantasista non rinnova: Marotta è alla finestra

Mercato Inter: Lorenzo Insigne non ha trovato l'accordo per il rinnovo con il Napoli.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attaccante, che ha il contratto in scadenza nel 2022, non avrebbe trovato l'intesa sulle cifre per continuare il suo progetto con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis. Il numero uno dei campani ha deciso di abbassare il monte ingaggi e, attualmente, l'ex Pescara percepisce 4,7 milioni di euro.

La richiesta per rinnovare il rapporto sarebbe di circa 6 milioni di euro, cifra al momento bocciata dall'imprenditore romano. La nuova suggestione del ragazzo? Sarebbe proprio l'Inter, e ve lo abbiamo spiegato anche in questa esclusiva, che da tempo monitora i profili in scadenza per potenziare il reparto. Alla Pinetina, il classe 1991 potrebbe firmare un quadriennale da 6 milioni di euro più ma il rapporto che lo nega con la città in cui è nato rappresenta il vero ostacolo per la fumata bianca della trattativa. Il Napoli, al momento riflette, anche se Luciano Spalletti ritiene il suo capitano fondamentale per il progetto tecnico, che si sta rivelando vincente in questo inizio di stagione. La squadra partenopea è infatti prima in classifica in Serie A a punteggio pieno.

I dirigenti azzurri, però, devono anche fare i conti con altri calciatori che guadagnano stipendi onerosi e non possono permettersi più rinnovi troppo pesanti per i bilanci devastati dalla pandemia. Insigne piace all'Inter ma, con Inzaghi, potrebbe trovare delle difficoltà nel 3-5-2, modulo in cu le sue caratteristiche non sarebbero esaltate. Marotta, però, studia la situazione ed è pronto ad intensificare i contatti in caso di mancato rinnovo. L'amministratore delegato è al al lavoro anche per un altro calciatore che ha il contratto in scadenza. Qui gli ulteriori dettagli.