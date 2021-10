Mercato Inter, il ds del Mönchengladbach svela la verità sull'affare Thuram

Mercato Inter: i dirigenti nerazzurri hanno provato realmente ad ingaggiare Marcus Thuram.

Lo rivela il direttore del Borussia Moenchengladbach, Max Eberl, ai microfoni della Bild. Il direttore sportivo ha riferito che il club milanese era molto interessato all'attaccante ed ha proposto un'offerta concreta per assicurarsene le prestazioni. L'affare non si è concluso perché il francese non voleva lasciare la squadra e perché l'infortunio ha complicato i piani. In questo articolo troverete le cifre della possibile operazione.

Nei giorni precedenti, il padre del ragazzo, Lilian, ex calciatore della Juventus ha dichiarato (ne parliamo qui) in occasione del Festival dello Sport dal palco del 'Teatro Sociale di Trento che sarebbe molto contento se suo figlio si trasferisse in Italia. L'Inter non ha mai perso d'occhio il calciatore ed avrebbe voluto intavolare una nuova trattativa per il mercato invernale, ma anche questa ipotesi è stata smentita da Eberg. Il dirigente tedesco ha infatti confermato che il classe 1997 non si muoverà a gennaio perché fa parte interamente del progetto di quest'anno.

L'Inter, che cerca dei rinforzi in attacco soprattutto dopo il caso che si è creato dopo lo sfogo di Alexis Sanchez, come vi abbiamo descritto in esclusiva, ne parliamo qui, ha messo nel mirino Andrea Belotti. Il centravanti del Torino ha il contratto in scadenza nel 2022 ma ha fatto intendere di non voler procedere per il rinnovo con il club presieduto da Urbano Cairo. L'ex Palermo è un profilo molto congeniale al modulo di Inzaghi con caratteristiche tecniche che gli consentiranno di far rifiatare l'attuale titolare del reparto, Edin Dzeko.