Mercato Inter, il DS conferma: acquisto concluso, Ajax beffata

Sono ormai diverse settimane che le indiscrezioni parlano di acquisto concluso senza che arrivi poi alcuna conferma. Finalmente arriva una dichiarazione che mette la parola fine alle incertezze sull’arrivo di Nikola Iliev, 16enne talento del Botev Plodvid (Bulgaria).

Nella conferenza stampa di ieri il DS bulgaro Asen Karaslavov, ha scacciato tutte le nubi. Il dirigente ha confermato che la vicenda di mercato è stata molto complessa. Alla fine dello scorso anno l’Ajax si era fatta avanti in maniera decisa. La dirigenza bulgara ha visitato le strutture dei lancieri ma l’entourage che di Iliev ha giudicato che non fosse l’Olanda la destinazione giusta per permettere al giovane trequartista di proseguire il processo di maturazione. Quando l’Inter si è fatta avanti la scelta del club nerazzurro è stata praticamente scontata.

Il dirigente bulgaro ha riferito che in base agli accordi il Botev Plovdiv manterrà una percentuale sulla eventuale futura rivendita del ragazzo e di aver strappato all’Inter dei bonus importanti legati alle presenze in prima squadra. Infine la conferma attesa: “Quando aprirà il mercato in Italia, il trasferimento di Iliev sarà registrato. Non ci sarà alcun impedimento, tutto è finalizzato".