Mercato Inter, il dopo Skriniar: tutti i nomi. Proposto calciatore del Real

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 30/01/2023

Mercato Inter, l’ora dell’addio di Skriniar. Il difensore slovacco ha scelto il suo futuro. Il Psg lo aspetta, balla il momento del trasferimento in Francia. Esplosiva la situazione a Milano: sembra difficile, alla vigilia della fine del mercato, che il difensore possa restare in nerazzurro dopo quanto accaduto.

Certo, servirebbe un’offerta all’altezza per liberarlo subito. In più, l’Inter dovrebbe rintracciare sul mercato un’alternativa all’altezza e in poco tempo. Incastri su cui si sta lavorando alacremente per portare in porto una questione che ha animato l’intero mese, prima dell’epilogo delle scorse ore, e su cui non si tornerà più indietro.

Mercato Inter, via Skriniar, serve un difensore. Tutti i nomi

L’Inter attende il rilancio del Psg. Intanto studia le alternative. Non mancano le idee nei campionati esteri. Dal sito de La Gazzetta dello Sport si legge sull’operatività dell’Inter: “Ha difficoltà con Djalò perché il Lilla non vuole cedere il portoghese se non di fronte a una proposta da 30 milioni più bonus. Troppi. Per questo sta valutando le altre alternative, da Becao dell’Udinese a Lindelof dello United oltre a… sorprese dell’ultimo minuto, magari un prestito da pescare in una grande inglese o spagnola”.

Quale l’indiziato? “Diversi i giocatori proposti dagli agenti: tra questi anche Nacho del Real Madrid, in scadenza nel 2023”, si legge circa le possibili mosse di Marotta.