Mercato Inter, il difensore sfuma? Offerta importante dalla Turchia

Secondo quanto riporta il portale Calciomercatoweb.it, sfuma un acquisto per la prossima estate per quanto riguarda l'Inter. Infatti, pare che il difensore in scadenza a giungo, Nikola Maksimovic, non arriverà a Milano.

Il difensore serbo, attualmente di proprietà del Napoli, potrebbe andare in Turchia e vestire la maglia del Fenerbahce che pare aver effettuato lo scatto decisivo.

Dunque, l'Inter, dovrà concentrarsi su un'altro obbiettivo per quanto riguarda il mercato estivo.