Mercato Inter - Il difensore era in orbita Barça, no secco di Marotta

Skriniar-Barcellona: un amore non sbocciato in estate. Questa la notizia riportata dalla stampa spagnola (ripresa poi dal noto portale Calciomercato.com) che sostiene come lo stopper nerazzurro sia stato cercato in maniera insistente dal congiunto catalano.



Marotta e Ausilio hanno subito rispedito al mittente le sirene provenienti dal club blaugrana, tenendo a Milano il difensore artefice delle fortune di Antonio Conte in quest'avvio di campionato.



Skriniar ormai è incedibile, ma le sue qualità potrebbero far gola ad altri club.