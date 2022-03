Mercato Inter, il difensore centrale potrebbe arrivare dal Galatasaray

Mercato Inter, i nerazzurri puntano Marcao del Galatasaray.

La dirigenza nerazzurro, come si sa, si sta già mettendo a lavoro per programma la squadra della prossima stagione ed uno dei ruoli a dover essere puntellato con decisione dovrà essere quello della difesa, dove Kolarov partirà sicuramente vista la scadenza di contratto, mentre per Andrea Ranocchia, anch'egli a scadenza, ogni tipo di valutazione per il rinnovo verrà fatta soltanto a fine stagione. Ecco che, allora, sia Beppe Marotta che Piero Ausilio, hanno già qualche nome che potrebbe fare al caso dell'Inter.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito turco fanatik.com, la società nerazzurra starebbe osservando molto da vicino il difensore centrale brasiliano del Galatasaray, Marcao che, proprio ieri sera, in Europa League, contro il Barcellona, è stato autore di una grande prova e anche del gol del momentaneo vantaggio dei turchi. Il Galatasaray, però, per separarsi da lui chiede una cifra parecchio elevata, ovvero 20 milioni di euro. Vedremo se l'Inter vorrà intavolare delle discussioni per il giocatori o farà decadere il proprio interesse.

Di sicuro il reparto difensivo ha bisogno di alternative all'altezza che possano sostituire senza problemi i titolari. A proposito di titolari, il primo nome nella lista della dirigenza è sempre quello di un altro brasiliano, di proprietà del Torino, ovvero Gleison Bremer, che sta facendo parecchio bene sotto la guida di Ivan Juric e nella prossima stagione vuole fare il grande salto in una squadra che possa competere per grandi obiettivi sia in Italia che in Europa. La società si muove: la difesa nerazzurra dell'anno prossimo potrebbe parlare verdeoro.