Mercato Inter: il colpo top è pronto, solo Sarri potrebbe farlo fallire

Il sito di Tuttosport evidenzia come in casa nerazzurra tutto sia ormai pronto per il colpo da mille una notte, quello che dovrebbe riportare l’Inter alla pari con gli altri grandi club europei, almeno sullo scenario del mercato. Lukaku ha scelto l’Inter, l’Inter ha scelto Lukaku, l’accordo economico tra le due parti è già stato trovato. Resta da convincere lo United ad abbassare le pretese economiche ma di fronte ad un giocatore che ha già dichiarato la sua volontà di cambiare aria la cosa non sembra impossibile anche se i tempi non saranno brevissimi.

“La partita più importante si gioca in attacco dove l’obiettivo è comporre un tandem di carri armati che possano trasformare l’Inter in una macchina da punti in campionato. I prescelti hanno pure loro detto sì a Marotta. Per Dzeko (che l’Inter non vuole pagare più di 15 milioni) siamo ancora alle schermaglie con la Roma ma tutti sanno come finirà la storia. Il supercolpo sarà invece Lukaku che, nei piani di Suning dovrà essere simbolo di questa Inter costruita per diventare l’anti-Juve, ma pure un importantissimo testimonial a livello planetario visti anche i suoi trascorsi al Manchester United. Il belga ha avviato le pratiche di divorzio ma perché arrivi la firma dei Red Devils occorrono 80 milioni, senza contropartite. Una montagna che andrà scalata una volta ceduto Icardi ma la volontà del centravanti belga (che si è pure espresso pubblicamente, una rarità nel mondo del calcio) può essere decisiva per avere buone chance di successo“.

Di fronte a questo scenario, l’ostacolo più grosso potrebbe non essere più lo United ma… Maurizio Sarri. Il neo tecnico bianconero infatti avrebbe in animo di organizzare l’attacco della sua Juventus intorno a Cristiano Ronaldo spostato al centro, se poi da vero o falso nove poco cambia. Questo fatto cambierebbe radicalmente le strategie di mercato della Juventus, che ben difficilmente potrebbe acquistare Icardi per destinarlo ad un ruolo di rincalzo del 5 volte Pallone d’oro portoghese. E cambierebbero ovviamente gli scenari di mercato nerazzurri, perché se è vero che la Juventus sarebbe l’unica destinazione gradita alla coppia Icardi-Wanda Nara, l’Inter potrebbe trovarsi nella scomoda situazione di trovarsi con il cerino in mano.