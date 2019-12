Mercato Inter, il club scarica il giocatore. Nerazzurri in prima fila

Olivier Giroud è uno dei nomi caldi in vista di gennaio in casa Inter: il centravanti francese, ai ferri corti col Chelsea, desidererebbe più spazio con i nerazzurri in prima fila per strapparlo al club londinese.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal "Daily Mail" i blues avrebbero aperto alla cessione dell'attaccante. Abraham ormai è il titolare, e la presenza in rosa di Batshuayi come rincalzo ridurrebbe al lumicino le speranze di Giroud di avere un ruolo nel mosaico tattico di Lampard.



L'Inter è in prima fila, per regalare a Conte l'innesto tanto desiderato nel reparto offensivo. Deschamps, ct della Francia, ha consigliato a Giroud di cambiare squadra vista l'esigenza di giocare e di ottenere la convocazione in vista degli Europei.