Mercato Inter - Il club inglese ritorna sul difensore. Nerazzurri avvisati

Milan Skriniar sembrerebbe essere tornato in orbita Manchester City: il pilastro della retroguardia nerazzurra sarebbe molto gradito a Pep Guardiola, con quest'ultimo che starebbe proprio cercando un centrale di spessore.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal "Mirror" i citizens sarebbero tornati alla carica per il numero 37 nerazzurro. Su di lui, stando sempre a quanto riferito dal tabloid inglese, anche Barça e Real.



Il club inglese però sembrerebbe in prima fila, e in attesa del rientro di Laporte potrebbe essere proprio lo stopper dell'Inter il rinforzo tanto desiderato da Guardiola.