Mercato Inter, il centrocampista può arrivare dal Psg: Vidal la chiave

Mercato Inter, i nerazzurri hanno intenzione di rivoluzionare il centrocampo a partire dalla prossima stagione e potrebbero pescare in casa Psg.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta avrebbe messo nel mirino Leandro Paredes, un nome più volte accostato ai nerazzurri in passato. L’argentino sta trovando pochissimo spazio con Mauricio Pochettino e sarebbe pronto a cambiare aria per giocare con più continuità. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e al momento la trattativa per il rinnovo stenta a decollare. I buoni rapporti tra il club francese e quello nerazzurro potrebbero facilitare la trattativa ma l’ostacolo principale sarebbe rappresentato dai 7 milioni di euro netti a stagione percepiti attualmente dal giocatore, una cifra fuori dai parametri dell’Inter.

Stando a quanto filtra dall’Argentina, Paredes avrebbe già dato il suo ok al trasferimento. Il piano di Beppe Marotta sarebbe quello di spalmare l’ingaggio su più stagioni ricavando il denaro necessario dall’addio di Arturo Vidal. Il cileno sembra destinato a lasciare l’Inter a fine stagione e un suo addio permetterebbe di alleggerire il monte ingaggi e risparmiare circa 10 milioni di euro lordi. Oltre all’ex Juventus potrebbero andare via sia Matias Vecino che Roberto Gagliardini in modo da regalare ad Inzaghi delle ‘riserve’ che offrano maggiori garanzie.