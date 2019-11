Mercato Inter - Il centravanti non rinnova e facilita un altro affare

Secondo le ultime indiscrezioni di "Le10Sport" Edinson Cavani non sembrerebbe vicino a rinnovare con il Paris Saint-Germain. Il centravanti uruguaiano preferirebbe altre esperienze per il proseguimento della sua carriera.



Non solo: secondo le ultime notizie provenienti dalla Francia il Psg non sembrerebbe intenzionato ad intavolare una trattativa per il prolungamento del contratto.



Buona notizia per l'Inter che adesso pregusta una cifra succosa da strappare al congiunto parigino in merito al riscatto di quest'ultimo per Mauro Icardi. Il club targato Suning si sfrega le mani chiedendo ad Al-Khelaifi & Co. 70 milioni per la punta argentina.



"Maurito" e attualmente in prestito e le prestazioni recenti col club transalpino avrebbero convinto tutti, con i nerazzurri che quindi si preparerebbero ad incassare un sostanzioso tesoretto da investire.