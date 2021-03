Mercato Inter, il Cagliari fissa il prezzo per Nandez. Nainggolan la chiave?

I nerazzurri guardano ancora in casa Cagliari per rafforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’Inter starebbe ancora monitorando con attenzione Nahitan Nandez del Cagliari, già accostato ai nerazzurri nella passata finestra di mercato.

Il centrocampista uruguaiano sembra essere tornato sui suoi livelli con l'arrivo di Semplici dopo una prima parte di stagione abbastanza deludente. Il classe ‘95 sarebbe un profilo molto gradito ad Antonio Conte per via della sua duttilità, dato che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo.

Il Cagliari sarebbe disposto a cederlo soltanto di fronte ad un’offerta da 35 milioni di euro (valore della clausola rescissoria), ma gli ottimi rapporti tra i club potrebbero far abbassare le pretese del club sardo. Non è escluso che nella trattativa possa rientrare il cartellino di Radja Nainggolan, tornato lo scorso gennaio in Sardegna in prestito fino al termine della stagione. Il belga ha un contratto con l’Inter fino al 2022 con un ingaggio da 4,5 milioni di euro e sembrerebbe destinato a lasciare l'Inter a titolo definitivo in estate.