Mercato Inter, il Cagliari alza l'offerta per Nainggolan

Novità importanti per quanto riguarda il mercato in uscita dell'Inter. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il Cagliari ha alzato l'offerta per arrivare a Nainggolan a titolo definitivo.

L'Inter sta valutando anche una risoluzione contrattuale con il giocatore che, in questo caso, andrebbe a chiedere un ingaggio diverso al Cagliari. La stessa società sarda ha alzato l'offerta da tre a cinque milioni e non ha intenzione di portare la trattativa per le lunghe.

L'offerta sarebbe strutturata in questo modo: due milioni immediati, più la compensazione dei premi su Barella per lo scudetto che equivalgono circa a 1,5/2 milioni. Nell'operazione potrebbe entrare anche il giovane Ladinetti per una cifra pari a 2,5 milioni.