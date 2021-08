Mercato Inter, il Borussia Dortmund piomba sull’esterno: si attende l’offerta

In questa ultima settimana di mercato l’Inter ha come obiettivo anche quello di piazzare gli ultimi esuberi presenti in rosa. Tra i giocatori in partenza ci sarebbe soprattutto Valentino Lazaro, rientrato in nerazzurro in estate dopo la stagione in prestito al Borussia M’Gladbach e fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi.

L'esterno, stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe vicinissimo al Benfica ma il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Bundesliga, campionato in cui ha fatto vedere le migliori cose. I lusitani avrebbero già trovato l’intesa con l’Inter per una cessione con la formula del prestito ma il giocatore non sarebbe ancora pienamente convinto di accettare la destinazione portoghese e sarebbe in attesa di eventuali altre proposte.

Secondo quanto riportato dal portale tedesco Sport1, sulle tracce di Valentino Lazaro ci sarebbe anche il Borussia Dortmund, alla ricerca di rinforzo sulle fasce per sostituire Thomas Meunier. I gialloneri sarebbero pronti a presentare un’offerta di prestito all’Inter ma prima bisognerà necessariamente sfoltire la rosa. Sul piede di partenza ci sarebbero Delaney, Shulz, Burki e Wolf. Se dovesse concretizzarsi il suo arrivo al Borussia Dortmund, Lazaro ritroverebbe nuovamente Marco Rose dopo averlo già avuto come allena lo scorso anno nel Borussia Moenchengladbach.