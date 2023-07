Mercato Inter, il Bayern sblocca Sommer, la soluzione arriva dalla Spagna

di Redazione, pubblicato il: 25/07/2023

(Mercato Inter) La porta nerazzurra è ancora senza padrone dopo la partenza di Onana. Nelle partite in Giappone Inzaghi potrà schierare Di Gennaro o Filip Stankovic senza ancora avere a disposizione il titolare per la prossima stagione.

Sommer è il sostituto individuato da tempo, il portiere della nazionale svizzera ha già chiarito la questione con il Bayern: vuole solo l’Inter.

Secondo la Gazzetta dello Sport la vicenda è destinata a sbrogliarsi nelle prossime ore.

“Servirà un surplus (minimo) di pazienza, tra oggi e domani dovrebbe arrivare il via libera perché contestualmente i tedeschi stanno per arruolare il portiere da affiancare al rientrante Neuer: è il 27enne spagnolo David Raya, una delle rivelazioni della scorsa Premier che non ha rinnovato col Brentford e ha attirato su di sé attenzioni illustri.”