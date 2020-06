Mercato Inter, il Bayern Monaco riscatterà Perisic: accordo vicino

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il Bayern Monaco sembrerebbe intenzionato ad acquistare a titolo definitivo Ivan Perisic. L’esterno croato, arrivato la scorsa stagione in prestito con diritto di riscatto dall’Inter, ha convinto la dirigenza tedesca a puntare su di lui anche per la prossima stagione.

Il club bavarese però, non sembrerebbe disposto a pagare i 20 milioni pattuiti la scorsa estate e starebbe trattando con l’Inter per ottenere uno sconto. I nerazzurri vorrebbero incassare almeno 15 milioni di euro dalla cessione del croato e al momento ci sarebbe ancora una distanza di un paio milioni di euro tra domanda e offerta. Il giocatore ha più volte espresso la volontà di restare al Bayern Monaco e sarebbe in attesa dell'accordo tra I club. Come rivela il portale, la sensazione è che alla fine le due società riusciranno a raggiungere l’intesa definitiva entro le prossime settimane. La cessione di Ivan Perisic permetterà all'Inter di fare un altra importante plusvalenza e il denaro ricavato verrà subito reinvestito sul mercato.