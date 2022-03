Mercato Inter, il Bayern Monaco è pronto ad una doppia insidia

Il prossimo mercato estivo dell'Inter potrebbe avere un antagonista importante: il Bayern Monaco.

Stando a quanto riferito da calciomercato.com, il club bavarese avrebbe messo nel mirino due calciatori che sia direttamente che indirettamente, hanno a che fare con il club di Via della Liberazione. Il primo è Alessandro Bastoni, di proprietà del club nerazzurro con un contratto fresco di prolungamento fino al 2026. Le prestazioni delle ultime stagioni da parte dell'italiano (che ha preso parte anche alla vittoria dell'Europeo della Nazionale di Roberto Mancini) hanno attirato su di sé l'attenzione dei migliori club del mondo come, appunto il Bayern Monaco.

Il secondo, che riguarda indirettamente il club milanese, è Gleison Bremer del Torino. Il forte centrale brasiliano è in cima alla lista della spesa del duo Beppe Marotta-Piero Ausilio che hanno visto in lui l'erede perfetto di Stefan De Vrij, sempre più verso la Premier League. La valutazione che il club granata impone al suo cartellino però è quasi proibitiva, ossia vicino ai 40 milioni di euro. L'intenzione dell'Inter sin da subito è stata quella di inserire ad un ipotetico tavolo di trattative con il patron torinese Urbano Cairo una qualsiasi contropartita tecnica in modo tale da abbassare la parte cash dell'affare e al contempo iscrivere a bilancio qualche plusvalenza preziosa.

In ogni caso, in tutta questa situazione la cosa certa è che Bastoni partirebbe solo se il Bayern Monaco dovesse far pervenire offerte praticamente irrinunciabili (per intenderci, non inferiori ai 70 milioni di euro). In quest'ultimo caso, l'Inter potrebbe quantomeno ascoltare tali proposte.