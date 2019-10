Mercato Inter, il Barcellona osserva Lautaro: si pensa ad un maxi-affare

Lautaro Martinez continua ad essere nei radar del Barcellona: le sue prestazioni recenti hanno lasciato di stucco i blaugrana, che starebbero pensando a una maxi-operazione di mercato con l'Inter per assicurarsi l'attaccante ex Racing.



I nerazzurri starebbero cercando rinforzi sulla mediana, con il congiunto Suning che starebbe valutando attentamente i profili di Vidal e Rakitic per regalare a Conte gli innesti tanto desiderati in vista della seconda metà di stagione.



I catalani, allo stesso tempo, valutano i possibili affari per quanto concerne il reparto offensivo: Mbappé, Kane e Rashford le alternative a "El Toro", quest'ultimo però rimasto come primo obiettivo di Bartomeu. A riportarlo è il quotidiano spagnolo "Mundo Deportivo".